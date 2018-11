Tak upada fałszywa narracja! Atakowali Marsz Niepodległości, teraz wycofują się rakiem...

"Polski prezydent i polski premier dołączyli do marszu faszystów"-alarmował 11 listopada Francis Fukuyama. Co z tego, że do wpisu na Twitterze dołączył zdjęcie z zeszłorocznego Marszu Niepodległości, w którym żaden z przedstawicieli władz państwowych nie brał udziału. Tłit Fukuyamy ochoczo udostępnił Ryszard Petru. Politolog po fali krytyki usunął wpis, internauci do tego samego namawiali Ryszarda Petru.