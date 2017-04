Wojska Obrony Terytorialnej - będą na czas!!!

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podjął decyzję o przyspieszeniu budowy struktur WOT w województwach śląskim i wielkopolskim. Dowództwa brygad WOT i pierwsze pododdziały zostaną sformowane w 2018 roku, rok wcześniej niż planowano.

Decyzją ministra zostanie również wzmocniony potencjał obronny Warszawy. Powstaną dwa bataliony lekkiej piechoty z dowództwami po obu stronach Wisły.



Zgodnie z obowiązującą koncepcją utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, którą w kwietniu zeszłego roku podpisał minister Antoni Macierewicz, dotychczas zostały utworzone pierwsze trzy Brygady Obrony Terytorialnej (BOT) w województwach: podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim. Na tym terenie prowadzony jest obecnie nabór kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej. Ochotnicy, którzy do tej pory w ogóle nie służyli w wojsku 6 maja rozpoczną 16-dniowe szkolenie podstawowe, a przysięgę wojskową na sztandar złożą 21 maja br. Szkolenie wyrównawcze, kierowane dla żołnierzy rezerwy rozpoczęło się natomiast 22 kwietnia br.



Tworzenie WOT w drugim etapie będzie realizowane bez zmian w stosunku do obowiązującej koncepcji. Obecnie trwa proces tworzenia trzech brygad: dwóch w województwie mazowieckim oraz jednej w województwie warmińsko-mazurskim.



Trzeci etap budowy WOT, który rozpocznie się wraz z początkiem 2018 roku, zostanie rozszerzony o dwa dodatkowe województwa: śląskie oraz wielkopolskie, które zgodnie z obowiązującą koncepcją miały być formowane w ostatnim – czwartym etapie. Decyzja szefa resortu obrony narodowej o przyspieszeniu formowania WOT wynika z doświadczeń z budowy formacji w etapie pierwszym, jest odpowiedzią na bezprecedensowy odzew społeczny oraz zaangażowanie środowisk lokalnych w budowę piątego rodzaju sił zbrojnych.



Czwarty – ostatni etap formowania WOT rozpocznie się na początku 2019 roku i obejmie cztery województwa na zachodniej ścianie naszego kraju: opolskie, dolnośląskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie.

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych mają docelowo liczyć 53 tysiące żołnierzy zgrupowanych w 17 Brygad Obrony Terytorialnej – po jednej w każdym województwie i dwie na Mazowszu.



Wzmocnienie potencjału obronnego Warszawy





Z początkiem 2019 roku w Warszawie i okolicach rozpocznie się formowanie dwóch batalionów lekkiej piechoty. Każdy z batalionów będzie składał się z czterech kompanii, w tym dwóch o profilu miejskim oraz po jednej o profilu ogólnym i wodnym. Profilowanie pododdziałów WOT ma służyć nie tylko lepszemu przygotowaniu do walki, równie ważnym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w czasie klęsk naturalnych i zdarzeń losowych wymagających podejmowania działań ratowniczych.



Stały Rejon Odpowiedzialności jednego z batalionów będzie obejmował obszar prawobrzeżnej Warszawy i powiatów leżących za linią Wisły na wschód z lokalizacją dowództwa batalionu w Zegrzu. Drugi batalion będzie odpowiadał za tereny lewobrzeżnej Warszawy i powiatów położonych za linią Wisły na zachód, dowództwo batalionu będzie rozmieszczone w stolicy.