Tak traktują chrześcijan w Pakistanie. Pogarda i śmierć

W Pakistanie zmarł kolejny chrześcijanin, który padł ofiarą nietoleracji religijnej. 26-letni Sunil Saleem poszedł do szpitala, aby odwiedzić swoją siostrę i zanieść jej jedzenie. W czasie jego pobytu lekarka, która miała ją zbadać, nie chciała przyjść, bo była zajęta rozmową telefoniczną. Zastąpiła ją pielęgniarka. Gdy pacjentka zaprotestowała, została spoliczkowana. W jej obronie stanął brat i inni członkowie rodziny, za co zostali pobici przez ochronę i lekarzy. Sunil przypłacił to życiem.

Zdaniem Nasira Saeeda, dyrektora organizacji zajmującej się ochroną osób, które padły ofarą nietoleracji religijnej (Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement - CLAAS), w żaden sposób nie można usprawiedliwić przemocy użytej w stosunku do Sunila Saleema. Zbyt wiele jest przypadków pogwałcenia prawa, kiedy ludzie sami wymierzają sprawiedliwość i bezkarnie mordują niewinnych. Sytuacje te szczególnie spotykają chrześcijan prześladowanych przez muzułmanów, którzy nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności. „Nietolerancja spotykająca członków mniejszości religijnych osiągnęła w Pakistanie niepokojące rozmiary – stwierdził Nasir Saeed. Jak najszybciej trzeba powstrzymać te okrucieństwa”.

mod/radio watykańskie