SztukaNowoczesnaNapadaNaZacofanyToruń 11.3.19 9:27

Myślałem, że skoro Toruń, różaniec i satanizm, to pokażą doktora Rydzyka, jak w modlitewnym amoku dokonuje samospalenia gromnicą, albo jeszcze co gorszego...

A tu, jak zwykle, garstka, no po prostu garsteczka radiomaryjnych jędz, gazetopolskich dewotów i przebierańcy w płaszczach od Natanka. Średnia wieku aktywistów taka polsko-katolicka, czyli 80 lat.

Późnawa pora, marna pogoda, uliczna niewygoda, impreza bezpłatna no i piąteczek - pewnie dlatego do tego baraniego stada nie dołączył nikt z kleru. Mieli ciekawsze zajęcia na ciepłych plebaniach i w luksusowych pałacach. Może akurat kąpali ministrantów, albo przepuszczali banknoty przez liczarkę. Baranie stadko starców musiało samo walczyć z Szatanem. Aż mi się ich zrobiło żal.