Tak szczuje 'przyjaciel Polski' Timmermans

"Jak to możliwe, że kiedyś Europa doszła do takiego punktu? (…) Widzieliście tam, co się dzieje gdy jako ludzie wypuścimy nasze najciemniejsze anioły, aby atakowały innych ludzi. (…) Jak doszliśmy do komór gazowych i palenia w krematoriach. (…) gdzie to wszystko się zaczyna?"- pytał Frans Timmermans. W pewnym momencie wiceszef KE stwierdził również, że "nienawiść znów staje się narzędziem w rękach polityków”. Zdaniem urzędnika UE, wszystko zaczyna się od słów, które „mogą wytworzyć atmosferę” i doprowadzić do „wykluczenia innych”.