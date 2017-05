Tak się uniezależnia od Rosji: Do Polski popłynie dwa razy więcej gazu z Kataru

reklama

O możliwości rozwoju współpracy gospodarczej i inwestycyjnej, w tym współpracy przemysłów obronnych rozmawiali w piątek w Warszawie prezydent Andrzej Duda z Emirem Kataru Szejkiem Tamimem Bin Hamadem Al-Thanim, który przybył z oficjalną wizytą do Polski. Romawiano także m.in. o dostawach katarskiego gazu do Polski.

Prezydent Andrzej Duda mówił: "Katar jest dzisiaj największym dostawcą gazu do polskiego gazoportu w Świnoujściu. Umowa, która została zawarta w roku 2009, w tym roku w marcu doczekała się rozszerzenia i dostawy na podstawie zawartego w tym roku porozumienia zostaną zwiększone dwukrotnie w stosunku do tego, co było do tej pory, a więc następuje w tym zakresie intensyfikacja współpracy".

Jak tłumaczył Andrzej Duda, w piątek odbyło się polsko-katarskie forum gospodarcze, na którym "dyskutowano o różnych formułach współpracy gospodarczej, są prowadzone rozmowy dotyczące współpracy jeżeli chodzi o przemysł produkcji żywności, są prowadzone rozmowy jeżeli chodzi o współpracę w zakresie przemysłu farmaceutycznego".

Z kolei Szejk Tamim Bin Hamad Al-Thani powiedział: " Katar dostarcza Polsce gaz skroplony i podpisano aneks do tej umowy w ciągu ostatnich paru tygodni" dodając, że rozmawiano o "możliwościach poszerzenia współpracy gospodarczej i inwestycyjnej, będą wyznaczone odpowiednie organy - fundusze po obydwu stronach - które mają przyjrzeć się bliżej takim możliwościom inwestycji w infrastrukturę, również w turystyce".

krp/prezydent.pl, Fronda.pl

5.05.2017, 17:50