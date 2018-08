TAK się 'bawi' sędziowska 'kasta'!!! Pijany sędzia spowodował kolizję. Próbował uciekać

W Suwałkach miała miejsce kolizja samochodowa spowodowana przez pijanego sędziego. Mężczyzna próbował uciekać, jednak policji udało się go zatrzymać.

Prawnik miał 1,8 promila alkoholu we krwi. Po kolizji kierowcy ustalili, że zjadą na pobocze. Jeden z nich niespodziewanie zmienił zdanie i... zaczął uciekać w kierunku Augustowa. Zatrzymali go funkcjonariusze policji. Jak się okazało, był to sędzia. W dodatku kierowca nie chciał poddać się badaniu na zawartość alkoholu we krwi.

"O sprawie został poinformowany prezes Sądu Okręgowego. Czekamy teraz na materiały z policji i prokuratury. Nie jestem upoważniony do podawania personaliów nietrzeźwego sędziego. Mogę tylko powiedzieć, że pracuje w wydziale karnym"- potwierdził rzecznik sądu w Suwałkach, Marcin Walczuk.

yenn/suwalki24.pl, Fronda.pl