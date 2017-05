Tak Rosjanie przemycają uchodźców do Europy

reklama

Włoski prokurator Francesco Paolo Giordano, występując przed senacką komisją obrony poinformował, że na wybrzeże w rejonie Syrakuz przypływają z Turcji dobrze wyposażone jachty z 50-60 osobami. Jak wyjaśnił, większość z pasażerów to bardziej majętni Syryjczycy, ale również Egipcjanie.

Prokurator zwrócił uwagę, że ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia jest to "całkowicie odmienny napływ od ucieczek na łodziach i pontonach, którymi płyną setki migrantów zwłaszcza z Afryki subsaharyjskiej". Jak podkreślił, nie wiadomo, czy za nowym kanałem przerzutowym nie stoi zorganizowana "sieć logistyczna", dlatego też należy to wyjaśnić. W Kalabrii jednocześnie poinformowano, że w porcie Gioia Tauro aresztowano Rosjanina i Ukraińca z podejrzeniem przemytu migrantów na pokładzie jachtu, którym przypłynęło 37 osób, z czego większość to Kurdowie.

ajk/PAP, Fronda.pl

2.05.2017, 21:24