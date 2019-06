Tak Rosja kłamie w sprawie katastrofy smoleńskiej! Prokuratura ujawnia

Ambroży 6.6.19 18:49

Dobrze, Rosjanie kłamią. Teraz zadam proste pytania. Co zrobił rząd PiS w sprawie wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej? Proszę podać nowe ustalenia, które nie były znane w dobie rządów PO PSL, które ujawnił rząd PiS. Proszę podać dowody na to, że w Smoleńsku zdarzyło się cokolwiek innego niż katastrofa lotnicza. Ja słyszałem tylko, jak PiS był w opozycji, że co by oni nie zrobili, gdyby mieli władzę. Mają i jakoś nie słyszę o tym, by powołano jakąkolwiek międzynarodową komisję, o której tyle mówiono w dobie rządów PO, że Tusk nie chce takiej komisji powołać. Gdzie są legendarne zdjęcia satelitarne od Amerykanów z momentu katastrofy, o których tyle słyszeliśmy w dobie rządów PO, że Tusk nie chce zwrócić się do USA o te dowody. Gdzie słynne nagrania z kokpitu, uzyskane dzięki nasłuchowi wojskowemu państw bałtyckich, które miały rzucać nowe światło na przebieg tragedii? Przecież o tych nagraniach i ich odtajnieniu mówił tyle Antoni Macierewicz już będąc ministrem. Reasumując, w dobie rządów PiS jesteśmy w tym samym miejscu wyjaśniania katastrofy smoleńskiej, jak byliśmy za PO. Różnica jest taka, że PiS ma już wszystkie narzędzia do wyjaśnienia tragedii i poza sloganami z miesięcznic: "Jesteśmy coraz bliżej prawdy", nie udało się ustalić nic.