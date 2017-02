Tak polskie sądy skazują za pedofilię. To są żarty!!!

reklama

Wyroki dla pedofilów powinny być maksymalnie surowe. Gwałcenie dziecka to zbrodnia wołająca o pomstę do nieba, dla której nie może być żadnej litości ani tolerancji. W Polsce, niestety, rzeczywistość jest czasami skandalicznie inna…

Oto krótka kilku przykładowych wyroków z ostatnich dwóch lat:

- Wyrok z grudnia 2015 roku. Jacek C. przez dziesięć lat gwałcił piątkę dzieci swojego brata. Wujek-pedofil trafił za kratki na... siedem lat. Miał trafić na dziesięć (to i tak mało!!!), ale sąd złagodził karę. Dlaczego? Bo pedofil się przyznał, bo miał pozytywne opinie kuratora, bo jest słabo rozwinięty intelektualnie.

- Wyrok z lutego 2015. Sąd w Łomży skazał pedofila Janusza K. na 4,5 roku więzienia. Przez rok molestował trójkę dzieci w wieku od 2,5 do 3,5 lat, które chodziły do przedszkola prowadzonego przez jego żonę. Wyrok obniżono z wcześniejszych pięciu (!!!!) lat.

- Wyrok z września 2016. Michał K, drużynowy ZHP z Blachowni, trafił do więzienia na 8 lat. Pedofil gwałcił oraz molestował nieletnie harcerki - przez pięć lat. Wielokrotnie wykorzystywał 4 dziewczęta. Upijał je, gwałcił, potem im groził. Jedną z dziewczyn wywiózł na 2 tygodnie i kazał jej mieszkać w samochodzie osobowym. Mężczyzna chwalił się, że w ciągu swojego życia miał kontakty seksualne z 26 kobietami.

- Wyrok z października 2015. Stanisław G. pedofil udający księdza, molestował dziewczynki przygotowujące się do Komunii świętej. Wsadzał rękę do majtek, łapał za pośladki i piersi. Molestował w szkole i w kościele. Do więzienia trafił na dwa lata.

- Wyrok z października 2016. Dyrektor przykościelnej scholi z Lublina molestował przez kilka lat dziewczynkę. Innym przesyłał treści pedofilskie, namawiał 10-latkę na seks. Trafił do więzienia na 3 lata i 8 miesięcy.

- Wyrok z grudnia 2016. Krzysztof O. zgwałcił dziewczynkę z domu dziecka w Cybince. Innej dziewczynce groził nożem. Został skazany na 3 lata i 6 miesięcy więzienia.

- Wyrok z kwietnia 2016 roku. Pedofil Bartosz K. wyszedł z więzienia. Odsiadywał karę za przestępstwa seksualne. Tego samego dnia upił się i zaatakował. Uderzył 9-letniego chłopca kamieniem w głowę i go zgwałcił. Zboczeniec-recydywista trafił ponownie do więzienia na 8 lat. Dlaczego wyszedł wcześniej z więzienia? Na to nie ma dobrej odpowiedzi.

- Wyrok z 10 lutego 2016 roku. 43-letni pedofil z Żagania wypatrzył 8-latkę wchodzącą do klatki schodowej budynku. Wszedł tam za nią i wykorzystał ją seksualnie. Wcześniej zaczepiał inne dziewczynki. Wyrok? 3 miesiące więzienia.

A Waszym zdaniem - na jaką karę zasłużyli wszyscy ci pedofile? Czy sądy i prawo okazały się sprawiedliwe?

21.02.2017, 11:30