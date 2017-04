Tak plują na Polaków. Historycy o Polsce i nazistach

reklama

Dziennik "Fakt" przepytał szereg historyków z Europy i innych części świata na temat stosunku Polaków do Żydów w czasie II wojny światowej. Medium opublikowało wypowiedzi naukowców, którzy obarczają Polaków współodpowiedzialnością za Holocaust lub piętnują po prostu za bierność. Wszystko w przededniu 74. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Według "Faktu" to właśnie tacy naukowcy odpowiadają za kształtowanie fatalnej "wiedzy" na Zachodzie, gdize wielu ludzi sądzi, że Polacy pomagali nazistom. Oto kilka cytatów z materiału dziennika.

"Niemcy nie zlikwidowaliby ponad 3 milionów Żydów zupełnie sami. Zagłada Żydów nie byłaby możliwa bez uczestnictwa aktywnego (w formie wydawań, polowań, czasami zabójstw) lub pasywnego (nieudzielenia pomocy) ze strony Polaków. Ten fakt nie pozostawia żadnych wątpliwości" - powiedział "Faktowi" prof. Johann Chapoutot, z Uniwersytetu Paryskiego (Sorbona).

"Polacy w jakiejś mierze przyczynili się do Holokaustu. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości [...]. Wśród społeczeństwa polskiego często istniało wtedy poczucie, że więźniowie dostają to, na co zasługują" - stwierdził prof. Hagen Fleischer, niemiecki historyk obecnie uczący w Atenach.

"Żydzi, którzy uciekli z miejsc zagłady, woleli znaleźć schronienie w gettach, aniżeli ukryć się wśród populacji polskiej. Czuli się po prostu bezpieczniej w gettach. To odzwierciedla skalę przemocy wobec Żydów ze strony polskiej populacji" - powiedział prof. Tal Bruttmann, z paryskiej Szkoły Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych.

"Wiemy, że niektórzy sympatyzowali z Żydami i próbowali im pomóc, ale inni nienawidzili ich i pomagali nazistom. Większość po prostu zajmowała się sprawą swojego własnego przetrwania" - uznał prof. Normann M. Nainmark z amerykańskiego Uniwersytetu Stanforda.

"Antysemityzm i fakt, iż Polacy postrzegali Żydów jako „innych”, pomaga wyjaśnić dlaczego Polacy ogólnie nie starali się bardziej chronić Żydów przed zsyłką do obozów zagłady, a nawet uczestniczyli w ich zabijaniu np. w Jedwabnem" - powiedziała dr Katja Wezel, historyk z Uniwersytetu w Pittsburghu.

W tej sytuacji rzeczywiście trudno dziwić się rozpowszechnieniu antypolskich poglądów historycznych na Zachodzie. Wielu historyków pytanych przez "Fakt" mówiło po prostu o "polskiej bierności", część powoływała się na Jana Tomasza Grossa. To pokazuje, jak wielkim problemem są polskojęzyczni historycy, którzy swoją krecią robotą podkopują prawdę o polskim bohaterstwie.

kk/fakt.pl

18.04.2017, 11:30