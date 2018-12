Tak pieczonej kaczki jeszcze nie jadłeś!!! Palce lizać

Do środka należy włożyć jabło pokrojone na ćwiartki z wykrojonym gniazdem nasiennym.

Kaczkę piec od razu - lub lepiej wstawić do lodówki na kilka godzin.

Uwaga!!! Przed pieczeniem wystawić z lodówki, by mięso nabrało temperatury pokojowej.

Kaczkę włożyć do żaroodpornego naczynia lub garnka. Wstawić do rozgrzanego piekarnika. Piec przez 30 minut grzbietem do góry w temperaturze 230 stopni - BEZ PRZYKRYCIA.