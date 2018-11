Tak państwo polskie odzyskało 2,5 mld złotych

„Efekt jest taki, że w 2017 r. konfiskata rozszerzona i ogólnie zabezpieczenie majątku doprowadziło do odebrania majątku przestępców na kwotę 1,3 mld zł w przybliżeniu”- poinformował wiceminister. Jak dodał, jest to dwukrotnie więcej niż w latach 2014-2016. W ocenie polityka, oznacza to, że konfiskata to najskuteczniejsze narzędzie.