Tak o. Ludwik Wiśniewski zakończył 'rozejm pogrzebowy' politycznych 'plemion'

"Niemal 40 lat temu z Gdańska wyszedł apel do świata, w którym dobitnie wołano, że należy porzucić stary świat, świat egoizmu. Że należy tworzyć świat nowy, świat solidarności, w którym jeden człowiek bierze na siebie brzemię drugiego człowieka"- mówił ojciec Ludwik Wiśniewski. Dominikanin podkreślał, że to właśnie w Gdańsku budował się świat, w którym zło zwycięża się dobrem, dlatego to miasto słusznie nazywa się "miastem wolności i solidarności".

"Maryjo, która królujesz w tym Mariackim Kościele, Maryjo, kiedy z krzyża zdjęto Jezusa wzięłaś go w swoje ramiona i przytuliłaś do serca. Prosimy cię dzisiaj, weź w swoje ramiona Pawła, przytul go do serca i zaprowadź do domu Ojca"- mówił duchowny. Prosił również, aby Bóg przytulił do serca również nas wszystkich, abyśmy mogli odważnie budować zarówno nasze osobiste życie, jak i to wspólne, w ojczyźnie.