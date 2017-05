Tak KE przerzuca 'problem z Polską' na kraje członkowskie

reklama

Europoseł Jacek Saryusz-Wolski udostępnił na Twitterze link do artykułu opublikowanego w serwisie "Politico" o nastawieniu Komisji Europejskiej do Polski.

Chodzi o wszczętą wobec naszego kraju procedurę kontroli praworządności. Jak wynika z tekstu, Komisja Europejska "umywa ręce" od sprawy ewentualnych sankcji wobec Polski, podrzucając ją krajom Członkowskim Unii Europejskiej.

"Komisja uwalnia się od sprawy sankcji przeciw Polsce podrzucając ją krajom członkowskim,Rada ukrywa ją w spr.różnych"- napisał polityk na Twitterze, dodając link do artykułu, którego autorzy przekonują, że urzędnicy KE przerzucają się odpowiedzialnością w związku z ewentualnymi decyzjami wymierzonymi w Polskę. Jak twierdzą rozmówcy serwisu, urzędnicy „wykopali piłkę” na boisko innych instytucji, w tym krajów członkowskich. Poza tym Rada do Spraw Ogólnych ukrywa także "polski problem" w "sprawach różnych", co może przesunąć dyskusję o naszym kraju na dalszy plan rozmów na forum UE. W ocenie innych rozmówców portalu, unijni urzędnicy chcą "wybadać" nastrój w państwach członkowskich UE przed ewentualnym podjęciem decyzji dotyczącej Polski.

"Próba ratowania twarzy po chybionej operacji"

