Tak imigranci szturmują hiszpańską plażę. Wczasowicze w szoku!!!

Od pewnego czasu media informują o olbrzymim napływie nielegalnych imigrantów do Hiszpanii. Zachowanie migrantów jest skandaliczne. Ostatnio wczasowicze wypoczywający na plaży w regionie Costa de la Luz przeżyli szok. Pod koniec sierpnia media społecznościowe obiegło nagranie, na którym widać łódź z imigrantami przybijającą do plaży.

Na łodzi znajdowało się ok. 50 osób. Tuż po dobiciu do brzegu pasażerowie zaczęli z niej wyskakiwać i biec do wyjścia z kąpieliska. Część przybyszów wspinało się na klif. Duży ponton z silnikiem spalinowym porzucili na piasku.

Zdarzenie trwało dosłownie kilka minut. Zarejestrował je jeden z zaszokowanych turystów, którzy wypoczywali w luksusowym kurorcie Sancti Petri.

"Patrzcie jak biegną w kierunku Sancti Petri Melia Hotel. Idą na all-inclusive Melia Sancti Petri. Patrzcie, patrzcie, patrzcie"-mówił autor nagrania.

Hiszpańska Guardia Civil poinformowała w poniedziałek 27 sierpnia o zatrzymaniu 25 migrantów. 19 z nich to osoby nieletnie. Wszyscy pochodzili z Maroka. Sześcioro dorosłych trafiło w zeszłym tygodniu do centrum dla migrantów, stamtąd zostaną deportowani do swojego kraju. Nieletni natomiast mają zostać umieszczeni w specjalnym ośrodku dla młodzieży.

yenn/Wprost, Fronda.pl