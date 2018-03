Tak hiszpańscy żołnierze i... Antonio Banderas oddają hołd ukrzyżowanemu Chrystusowi!

Co roku w Wielki Czwartek w hiszpańskiej Maladze odbywa się procesja z krzyżem Chrystusa od Dobrej Śmierci. Biorą w nich udział m.in. żołnierze Legionu Hiszpańskiego, którzy niosą na ramionach krucyfiks, śpiewając hymn "Oblubieniec śmierci".

Krzyż przetrwał hiszpańską wojnę domową (1936-39), podczas której komunistyczni zwolennicy "Republiki" mordowali duchownych i wiernych, a także palili kościoły w całym kraju. Krzyż Chrystusa od Dobrej Śmierci znaleziony został w ruinach jednego z kościołów zniszczonych przez komunistów, a hiszpańscy żołnierze do dziś oddają mu hołd.

Tysiące ludzi obserwują procesję w Maladze. Co roku w uroczystościach udział bierze również hollywoodzki gwiazdor, Antonio Banderas. Znany aktor jest przewodniczącym orszaku Fusionadas. Tradycja trwa od lat, mimo różnego rodzaju nacisków polityków. W 2011 r. ówczesna minister obrony zakazała żołnierzom udziału w tego typu uroczystościach, mimo to co roku oddają hołd ukrzyżowanemu Chrystusowi.