Tak Donald Tusk zapraszał uchodźców do Polski

fot. YouTube

Europa jest zalewana falą terroryzmu. W kolejnych krajach dochodzi o ataków motywowanych islamizmem, dżihadem. Przypominamy, jak do Polski uchodźców zapraszał Tusk. Kilka wypowiedzi!

Dziś kraje, które nie są bezpośrednio dotknięte kryzysem imigranckim, ale doświadczyły kiedyś solidarności od UE, powinny okazać ją tym w potrzebie.

***

Przyjęcie większej liczby uchodźców to ważny gest prawdziwej solidarności. To czego, dziś potrzebujemy, to sprawiedliwy rozdział przynajmniej 100 tys. uchodźców w krajach Unii.

***

Rozmawiałem wczoraj z premier Ewą Kopacz, że zgodnie z ustaleniami, jakie przyjęła Europa jako całość, Polska na pewno będzie lojalnym i solidarnym partnerem w tych działaniach. *** Już po decyzji rządu Ewy Kopacz zobowiązującej Polskę do przyjmowania islamskich imigrantów, Tusk ocenił, że to decyzja... "bardzo racjonalna". mod

12.04.2017, 9:45