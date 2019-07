Tak dokonuje się samobójstwo Europy! Niemcy masowo odchodzą od Kościoła

Cogito ergo sum 21.7.19 11:14

Czyli na nic "dostosowywanie" się do "nowoczesnego społeczeństwa" przez biskupów niemieckich. Puszczane oka do homoseksualistów, postulat zniesienia celibatu, kapłaństwa kobiet. To tylko dobiło Protestantów ale nie brakuje chętnych do pójścia tą drogą "shoah" niemieckiego katolicyzmu.