Tajwan nie chce być tęczowy!

reklama

Fot. Wikipedia reklama

W Tajpei przed budynkiem parlamentu miał miejsce protest przeciw legalizacji homozwiązków. Protestujący ubrali się na biało i krzyczeli: „Jesteśmy inni niż Zachód” – podaje pch24.pl.

Mieszkańcy Tajwanu zdecydowanie chcą chronić instytucję małżeństwa. Wzywali między innymi do referendum, w którym społeczeństwo Tajwanu mogłoby powiedzieć, co sądzi o homozwiązkach. Protest organizowany był m.in. przez Tajwański Związek Chrześcijański. Cały protest zakłócały jedynie nieliczne grupy organizacji LGBT. Gdyby doszło jednak do legalizacji – Tajwan byłby pierwszym takim państwem Azji.

Demonstracja środowisk LGBT miała z kolei miejsce kilka dni wcześniej .Na plakatach niesionych przez demonstrantów można było przeczytać między innymi: „Jak długo jeszcze tongzhi będą musieli czekać?” Tonghzi to chiński termin określający homoseksualistów. W wywiadach dla zachodnich mediów młodzi przedstawiciele subkultury LGBT nie kryli, że ich kolejnych krokiem mają być starania o możliwość adopcji dzieci.

dam/pch24.pl,Fronda.pl

24.11.2016, 19:36