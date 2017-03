Tajne porozumienie Merkel z Turcją ws. uchodźców!

reklama

Według "Die Welt" Niemcy, Holandia i Turcja mogły zawrzeć tajne porozumienie dotyczące uchodźców.

Dziennikarze dziennika„Die Welt” dotarli do informacji o tajnym porozumieniu w sprawie syryjskich uchodźców, jakie zostało zaproponowane przez Niemcy i Holandię w czasie rokowań z Turcją w marcu ubiegłego roku. Merkel i premier Holandii Mark Rutt, reprezentujący wówczas Unię (Holandia sprawowała półroczną prezydencję) przyrzekli Turcji, że Unia zgodzi się przyjmować co roku 150 – 200 tysięcy uchodźców syryjskich. O tym zobowiązaniu nie poinformowali innych członków Unii.

W podpisanej następnego dnia umowie nie ma takich liczb. Umowa przewiduje odsyłanie do Turcji uchodźców nielegalnie przypływających do Grecji, a w zamian za każdego odesłanego syryjskiego uchodźcę Unia zobowiązuje się do przyjęcia jednego uchodźcy syryjskiego legalnie oczekującego w kolejce na przesiedlenie w Turcji. Od marca zeszłego roku zaledwie kilka tysięcy osób zostało odesłanych do Turcji.

Nie wiadomo, czy porozumienie z Turcją w sprawie przyjęcia setek tysięcy syryjskich uchodźców nadal obowiązuje i czy Turcja może zażądać w tej chwili od Unii jego realizacji.

emde/euroislam.pl

14.03.2017, 12:10