Tajlandia: Tak ratownicy dotarli do uwięzionych chłopców (WIDEO)

Czterech z dwunastu chłopców uwięzionych z górskiej jaskini Tham Luang Nang Non na północy Tajlandii zostało wydobytych na powierzchnię, jednak akcję wstrzymano do poniedziałku. Nurkowie muszą odpocząć i uzupełnić zapasy tlenu.

W sieci jest nagranie, na którym można zobaczyć, jak ratownicy docierają do uwięzionych nastolatków.

Grupa młodych piłkarzy wraz z 25-letnim trenerem zaginęła w sobotę, 23 czerwca. Nastolatkowie trenowali nieopodal jaskini Tham Luang Nang Non w rejonie Chiang Rai, a w przerwie do treningu piłkarze mieli wejść z trenerem do jaskini. Drogę powrotną zablokowała im nagła ulewa. Wejście do groty zostało zalane.

Akcję specjalnie rozpoczęto w taki sposób, aby uwięzieni mogli wychodzić na powierzchnię już po zmroku. Wszystko dlatego, że wychodząc nagle na pełne słońce, po dwóch tygodniach uwięzienia pod ziemią, moglliby stracić wzrok.

This was the moment British divers first found the 12 boys and their football coach. Follow the rescue mission here: https://t.co/mZWcNBiAN5 pic.twitter.com/jEXvU60mvI

— Sky News (@SkyNews) 8 lipca 2018