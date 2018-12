Tajemnice uczniów Jezusa i niezwykłego stosunku Mesjasza do kobiet

W ramach walki z katolicyzmem środowiska wrogie Wierze szerzą bzdurne teorie jakoby chrześcijaństwo było wymyślone przez uczniów Jezusa, czy przez Kościół. Jak słusznie zauważa w (wydanej przez wydawnictwo Jedność) pracy „Czy naprawdę znamy Jezusa?” Roberto Giacobbo „hipoteza, że kilkunastu wylęknionych i prymitywnych uczniów wymyśliło swoisty spektakl i opracowało wyrafinowaną teologie, sprzeczną z absolutnym monoteizmem wiary, z której się oni wywodzili, jest nie do obrony”. Równie niezwykłe było to, że „grupa na wpół koczowniczych plemion w epoce brązu mogła wyprodukować tak wysublimowaną i oryginalną teorie jak monoteizm”.



Istotną postacią w początkach nauczania Jezusa był Jan Chrzciciel. Wywodził się on z rodziny kapłańskiej, mieszkał na pustyni. Chrzest Jana był nowym, jednorazowym oczyszczeniem, sprzecznym z żydowską tradycją i tym co było ważne w Qumran. Jan ochrzcił Jezusa co trudno było wytłumaczyć chrześcijanom z racji na bezgrzeszność Jezusa.