Tajemnica życia bł. Michała Giedroycia tkwi w prymacie Pana Boga!

Byly katolik 8.6.19 18:36

Ja rozumiem że można lubić fantastykę i postacie fikcyjne, ale całe swoje życie dedykować takim rzeczom to trochę naiwne.



Niech każdy sam sobie szuka celu, pasji, zainteresowań, nie pozwólcie by wam narzucali co dla was ma być ważne. Pamiętam w czasach kiedy jeszcze byłem młody, i wydawało mi się że katolicyzm ma przyszłość, na religii ksiądz nam ciągle wmawiał że bóg ma być zawsze najważniejszy, oceniał nas i pytał co jest w życiu najważniejsze, kto nie powtarzał że zmyślony bóg, dostawał jedynkę. To nie edukacja, to indoktrynacja. Każda zorganizowana religia monoteistyczna nastawiona na nienawiść i pogardę do życia, jak np katolicyzm, nie może mieć dostępu do szkół i dzieci.



Cieszę się że parę lat temu przejrzałem na oczy, przeczytałem biblię, koran i parę innych dobrych książek i zrozumiałem że religię i bogów stworzyli ludzie, a nie na odwrót.