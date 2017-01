Tagesspiegel: Niemcy muszą mieć własną broń atomową. Przeciwko Rosji

reklama

http://en.kremlin.ru/events/president/news/49452, lic. CC BY-SA 3.0

Trump chce najwyraźniej mniej transatlantyckiego podejścia do Rosji. Obecnego kursu Niemiec wobec Moskwy nie da się utrzymać przeciwko Stanom Zjednoczonym i Putin o tym wie. Dlatego Berlin potrzebuje własnej broni atomowej, pisze na łamach "Tagesspiel" politolog Maximilian Terhalle.

„Jeżeli Trump utrzyma swój prorosyjski kurs po objęciu urzędu - a wszystko na to wskazuje - to centralna strategiczna podstawa niemieckiej polityki bezpieczeństwa zostanie załamana: to koniec konwencjonalnego i nuklearnego odstraszania Rosji przez NATO. Odpowiedź na ustanie strategicznej ochrony naszego bezpieczeństwa musi zatem brzmieć: Niemcy potrzebują broni atomowej” – stwierdza dosłownie autor.

Jak pisze Tierhalle, Rosja bez żadnych skrupułów wykorzysta swoją przewagę militarną nad Europą. "Putin nie chce demokratycznej i ukierunkowanej na rynek Europy - wielokrotnie dał temu jasny wyraz. Ostatnio na Ukrainie. Putin chce raczej zrewidować koszmar z 1991 roku" - pisze. Jak dodaje, chodzi o podważenie absolutnych podstaw porządku europejskiego i witalnych interesów Europejczyków, oprócz Niemców zwłaszcza w Europie Wschodniej.

Zdaniem autora jeżeli Niemcy chcą ograniczyć wpływy Rosji Putina i dzięki temu utrzymać dotychczasowy kurs Europy, muszą zrobić to militarnie, także z wykorzystaniem środków nuklearnych. "Wszystko inne jest iluzją, która nie docenia rosnących, rewizjonistycznych apetytów Putina względem Europy pozbawionej opieki USA" - dodaje. Tierhalle przestrzega też przed nadmierną wiarą w sojuszników. Jego zdaniem nie ma sensu liczyć na ewentualną pomoc Wielkiej Brytanii czy Francji. Niemcy muszą być w stanie bronić się przed Rosją same. Politolog wskazuje, że Berlin nie może czekać, aż Waszyngton sformalizuje swoją zmianę polityki względem Rosji. Trzeba działać od razu; słowa Trumpa podważające wiarygodność NATO są jego zdaniem wystarczającym powodem, by zmienić politykę bezpieczeństwa. Polityka ta "nie może być tylko reaktywna, w kryzysowych czasach musi przejawiać inicjatywę i prewencję", pisze Tierhalle.

Jak podsumowuje autor, uzyskanie potencjału odstraszającego bazującego na broni nuklearnej to właściwy środek zapewnienia dalszego trwania Europie opartej na liberalnych założeniach. Ostatecznie już sama poważna publiczna debata w Niemczech nad uzbrojeniem we własną broń atomową może bardzo pozytywnie wpłynąć na całą Europę, przyspieszając w krajach europejskich procesy zbrojeniowe.

ol/tagesspiegel

24.01.2017, 11:20