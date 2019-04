Tadeusz Płużański: Wciąż płacimy emerytury stalinowcom

,,Bynajmniej nie za prezesurę w PZPN Marian Ryba pobiera od lat prawie 6 tys. złotych emerytury. Takie pieniądze musimy mu płacić za to, że jako ubek, a potem komunistyczny prokurator wojskowy prześladował polskich niepodległościowców. IPN próbował ścigać Rybę za jakieś drobne uchybienia, ale i tak sąd szybko umorzył proces ze względu na stan zdrowia oskarżonego. Mimo, że Ryba tryskał zdrowiem'' - pisze na łamach portalu Tysol.pl historyk Tadeusz Płużański.

,,W stalinizmie Ryba podżegał do wielu zbrodni sądowych, Instytut Pamięci Narodowej oskarżył go tylko o stosowanie bezprawnych aresztów. Takie ułomne mamy w Polsce prawo, które pozwala nawet największych zbrodniarzy stawiać przed sądem tylko wówczas, gdy złamali obowiązujące przepisy. III RP uznaje tym samym komunistyczne prawo za legalne'' - pisze Płużański.

,,W stanie wojennym wiceszef Centralnej Komisji do Walki ze Spekulacją oraz przewodniczący Centralnej Komisji Specjalnego Postępowania Porządkowego. 13 grudnia 1981 r. jako specjalny wysłannik tow. gen. Jaruzelskiego poinformował abp Józefa Glempa o zarządzeniach władz. Wcześniej, w latach 1971-1981, w Sztabie Generalnym WP zajmował się „sprawami specjalnymi”, m. in. „problematyką rozbrojenia”. W latach 1969-1970 był w Korei, a w 1973 r. w Wietnamie. Oczywiste należał do PPR, a następnie PZPR'' - pisze autor.