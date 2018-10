Tadeusz Grzesik: Jan Grabowski 'Judenjagd'-polowanie na Polaków

Równocześnie Sąd uznał, że praca Jana Grabowskiego jest rzetelna i nie relatywizuje holocaustu, ponieważ ostatni rozdział książki został poświęcony „Sprawiedliwym”, a że Polacy Żydów ratowali, choćby poprzez słynną Żegotę – to wiedzą wszyscy. Niestety, nie wszyscy to wiedzą, zwłaszcza poza granicami Polski, gdzie książka Grabowskiego jest czytana i komentowana. A są tacy, którzy przekaz o Polakach niosących Żydom pomoc za cenę własnego życia, chcieli by z przestrzeni medialnej usunąć.

Grabowski przytacza w swej książce powiedzenie znane anglosaskim prawnikom: hard cases make bad law (trudne przypadki tworzą złe prawo). I zapytuje dalej: „do jakiego stopnia użyteczne jest przywoływanie ekstremalnych świadectw w wypadku studiów poświęconych tematyce ratowania Żydów”? Konkluzja Grabowskiego jest następująca: „niestety na marginesach Zagłady istnieją wyłącznie skrajne wypadki oraz ekstremalne świadectwa i to właśnie na nich trzeba budować nasze rozumienie tego okresu i tematyki”. Jest to konkluzja ze wszech miar słuszna. Jednak uczciwe za nią podążanie nakazywałoby objęcie rozważaniami wszystkich ekstremalnych świadectw – również tych pozytywnych. Niejako na przeciwnym biegunie Zagłady istnieje wszakże ogromna, doskonale udokumentowana sfera pomocy udzielanej Żydom. Podejście badawcze pomijające lub marginalizujące te pozytywne przypadki musi prowadzić do wniosków równie marginalnych. Oczywiście autor porusza dość obszernie sprawę pomocy, niemniej jednak czyni to przedstawiając ratujących w ciemnych barwach, koncentrując się niemal wyłącznie na moralnie nagannych postawach. Z jednej strony Grabowski zdaje się przeciwstawiać wieś miastu, opisując stosunek chłopów do szukających schronienia Żydów. Z drugiej strony w książce roi się od krytycznych odniesień do polskiej ludności w ogólności. „Pomagający” opisani w Judenjagd najpierw ukrywali, potem grabili, wykorzystywali, szantażowali, w końcu zaś ukrywanych zdradzali lub własnoręcznie mordowali. Takie ujęcie tematu jest zapewne wyrazem dążenia do udowodnienia z góry przyjętej tezy – „polscy chłopi pomagali w likwidacji Żydów” oraz tezy zdecydowanie bardziej ogólnej –„w Polsce nie było miejsca na pomaganie Żydom”. Pojawiające się w książce wywody na temat nielicznych „altruistów” pozostawiają u czytelnika wrażenie, jakoby w istocie postawy takie były w polskim społeczeństwie ogólnie nieakceptowane i marginalne. Prawda jednak nigdy nie leży na marginesie; prawda leży pośrodku. By ją znaleźć, należałoby uczciwie przedstawić całe spektrum relacji polsko-żydowskich czasu Zagłady.