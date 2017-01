Tadeusz Grzesik: Jan Grabowski 'Judenjagd'-polowanie na Polaków

reklama

Książka „Judenjagd – polowanie na Żydów” kanadyjskiego historyka Jana Grabowskiego, zgodnie z wyjaśnieniem samego autora, stanowi rozwinięcie tematu wywołanego przez artykuł „Ciemny kontynent” Georga von Bonisha, zamieszczonego na łamach Der Spiegel w roku 2009.

Postawiono tam tezę o współsprawstwie Zagłady Żydów, którego miały się dopuścić u boku Niemców liczne formacje tudzież niezorganizowane grupy Polaków. Jest to wyrazem zataczającej coraz szersze kręgi tendencji w polityce historycznej, zgodnie z którą Niemcy próbują przerzucić część odpowiedzialności za Holocaust na Polaków.

Grabowski analizując teren powiatu Dąbrowa Tarnowska dowodzi, że tak gruntowne i dokładne przeprowadzenie przez Niemców likwidacji Żydów było uwarunkowane aktywnym współdziałaniem „obcoplemiennych poputczyków”. Podejmowane dotychczas próby polemiki z tezą o współsprawstwie Polaków w Zagładzie, określił Grabowski na łamach „Judenjagd” jako „gniewne pomruki” tych, których w innym miejscu określa „kustoszami Polski niewinnej”. Przypieczętowuje swą książkę wezwaniem Polaków do szczerego wyznania swych win, najwyraźniej podzielając pogląd o współodpowiedzialności Polaków za Holocaust.

Oto jaki przekaz o Polsce i Polakach popłynął w szeroki świat za sprawą „mikrohistorycznych” badań Jana Grabowskiego:

Udzielenie pomocy Żydowi przez wielu poczytywane było za grzech lub gorzej - za przestępstwo.

W oczach znacznych odłamów społeczeństwa polskiego życie żydowskie przestało w pewnym momencie przedstawiać jakąkolwiek wartość.

Pomoc dla zysku stanowiła podstawę, a postawy czysto altruistyczne znajdowały się na marginesie „przemysłu pomocy”.

Jeżeli pomoc niesiono z powodu współczucia, z przyczyn altruistycznych, czyniąc to łamano pewien konsensus. Konsensus, w którego ramach nie było miejsca na pomaganie Żydom.

Zwykli rzemieślnicy, synowie inteligenccy, czy robotnicy zajęli się prześladowaniem Żydów, gdyż było to intratne i niespecjalnie ryzykowne zajęcie, które -przynajmniej w pewnych kręgach – nie pociągało za sobą groźby ostracyzmu społecznego.

Czy teren jednego wiejskiego powiatu był reprezentatywny na tle całego okupowanego kraju? Czy tak wąski teren badań pozwala na formułowanie ogólnych wniosków? Kierowane pod adresem książki zarzuty metodologiczne nie doczekały się szczególnej odpowiedzi. Sama natomiast książka została w kręgach publicystów niemieckich przyjęta z entuzjazmem, stanowiąc doskonałą pożywkę dla antypolskich osądów historycznych. Mamy „polskie obozy zagłady”, czemu nie dopisać na czarną listę tout court polskich chłopów…„Sieg heil panie Grabowski” – spuentowałem w ostrych słowach aplauz z jakim tygodnik Die Welt przytoczył tezy Grabowskiego, ustawiając polską ludność w jednym szeregu z hitlerowcami. Słowa ostre, bo obrona polskiego dobrego imienia tego wymagała. Zgodnie z polskim prawem nie popełnia przestępstwa zniesławienia ten, kto występuje w obronie interesu społecznego.

Warszawski Sąd Okręgowy zastosował jednak odwróconą logikę. W uzasadnieniu wyroku, uznającego mnie winnym zniesławienia Jana Grabowskiego, Sąd stwierdził: wyjaśnienia oskarżonego, sprowadzające się w istocie do stwierdzenia, że działał w obronie społecznie uzasadnionego interesu nie znalazły uzasadnienia w sytuacji, gdy użył on w swoim felietonie zbyt mocnych i przesadnych środków wyrazu, wyczerpujących znamiona zniesławienia. Krótko mówiąc: oskarżony nie stanął w obronie społecznie uzasadnionego interesu, ponieważ zniesławił p. Grabowskiego… Rozprawie przysłuchiwał się ramię w ramię z Janem Grabowskim – Jan Tomasz Gross.

Równocześnie Sąd uznał, że praca Jana Grabowskiego jest rzetelna i nie relatywizuje holocaustu, ponieważ ostatni rozdział książki został poświęcony „Sprawiedliwym”, a że Polacy Żydów ratowali, choćby poprzez słynną Żegotę – to wiedzą wszyscy. Niestety, nie wszyscy to wiedzą, zwłaszcza poza granicami Polski, gdzie książka Grabowskiego jest czytana i komentowana. A są tacy, którzy przekaz o Polakach niosących Żydom pomoc za cenę własnego życia, chcieli by z przestrzeni medialnej usunąć.

Owszem, Jan Grabowski poświęca ostatni rozdział „Sprawiedliwym” - zajmuje się jednak głównie kwestionowaniem ustaleń izraelskiego instytutu Yad Vashem i dowodzeniem, że ci Polacy, którzy Żydów ratowali, stanowili kroplę w morzu ludzi gotowych rabować, zdradzać lub własnoręcznie mordować żydowskich współobywateli.

„Nikt zdrowo myślący nie uzna stosunków polsko-żydowskich za proste lub bezbolesne. Po obu stronach znajdziemy zarówno pokrzepiającą wielkoduszność jak i bezsensowną wrogość, i z pewnością nie ma w tej sprawie ani całkowitego dobra, ani porażającego zła” - napisał wybitny znawca najnowszej historii Polski prof. Norman Davies.¹ Trzeba rzetelnej, pełnej wiedzy i wyjątkowej rozwagi, by na tym polu formułować jednoznaczne wnioski i osądy i nie popadać w skrajności.

W zakończeniu swej książki Grabowski nawołuje polski naród do stanięcia w prawdzie, powołując się na autorytet księdza Józefa Tischnera. Przyłóżmy zatem tischnerowskie kryterium prawdy i do książki Grabowskiego.

UWAGA FORMALNA „NA MARGINESACH ZAGŁADY”

Grabowski przytacza w swej książce powiedzenie znane anglosaskim prawnikom: hard cases make bad law (trudne przypadki tworzą złe prawo). I zapytuje dalej: „do jakiego stopnia użyteczne jest przywoływanie ekstremalnych świadectw w wypadku studiów poświęconych tematyce ratowania Żydów”? Konkluzja Grabowskiego jest następująca: „niestety na marginesach Zagłady istnieją wyłącznie skrajne wypadki oraz ekstremalne świadectwa i to właśnie na nich trzeba budować nasze rozumienie tego okresu i tematyki”. Jest to konkluzja ze wszech miar słuszna. Jednak uczciwe za nią podążanie nakazywałoby objęcie rozważaniami wszystkich ekstremalnych świadectw – również tych pozytywnych. Niejako na przeciwnym biegunie Zagłady istnieje wszakże ogromna, doskonale udokumentowana sfera pomocy udzielanej Żydom. Podejście badawcze pomijające lub marginalizujące te pozytywne przypadki musi prowadzić do wniosków równie marginalnych. Oczywiście autor porusza dość obszernie sprawę pomocy, niemniej jednak czyni to przedstawiając ratujących w ciemnych barwach, koncentrując się niemal wyłącznie na moralnie nagannych postawach. Z jednej strony Grabowski zdaje się przeciwstawiać wieś miastu, opisując stosunek chłopów do szukających schronienia Żydów. Z drugiej strony w książce roi się od krytycznych odniesień do polskiej ludności w ogólności. „Pomagający” opisani w Judenjagd najpierw ukrywali, potem grabili, wykorzystywali, szantażowali, w końcu zaś ukrywanych zdradzali lub własnoręcznie mordowali. Takie ujęcie tematu jest zapewne wyrazem dążenia do udowodnienia z góry przyjętej tezy – „polscy chłopi pomagali w likwidacji Żydów” oraz tezy zdecydowanie bardziej ogólnej –„w Polsce nie było miejsca na pomaganie Żydom”. Pojawiające się w książce wywody na temat nielicznych „altruistów” pozostawiają u czytelnika wrażenie, jakoby w istocie postawy takie były w polskim społeczeństwie ogólnie nieakceptowane i marginalne. Prawda jednak nigdy nie leży na marginesie; prawda leży pośrodku. By ją znaleźć, należałoby uczciwie przedstawić całe spektrum relacji polsko-żydowskich czasu Zagłady.

