Tadeusz Dziuba dla Frondy: Holandia sprzeciwia się polityce elit UE

Tadeusz Dziuba

Luiza Dołęgowska, Fronda.pl: Czy Pana zdaniem wynik wyborów w Holandii zawiódł oczekiwania tych, którzy liczyli na radykalny zwrot tego kraju w kierunku konserwatywnym i zdecydowanie antyliberalnym?

Tadeusz Dziuba, poseł PiS: Wynik wyborów w Holandii jest inny od oczekiwań gorącogłowych, ale – moim zdaniem – potwierdza trend. Formacja Geerta Wildersa, Partia Wolności (PVV), zdobyła większe poparcie w holenderskim elektoracie niż do tej pory i więcej miejsc w parlamencie, niż dotąd miała. Potwierdza to powiększanie zakresu sprzeciwu obywateli wobec polityki elit europejskich, dążacym do scentralizowania Unii Europejskiej i narzucenia standarów społecznych i obyczajowych obcych tradycji europejskiej.

Czy to w pewnym sensie zawód dla krajów, które walczą o utrzymanie tożsamości państw narodowych?

Nie powinno się myśleć życzeniowo. Jest, jak jest. Trend sprzeciwu ma mniejszą dynamikę niż ta, jakiej oczekiwali gorącogłowi, ale jest. Wyniki holenderskich wyborów to potwierdzają. Gdy głos zabierają obywatele, okazuje się, że ich preferencje są zgoła odmienne od zdemoralizowanych i oderwanych od życia politycznych elit EU. Warto przypomnieć, iż swego czasu przeciwko tzw. konstytucji dla Europy, napisanej w gabinetach, opowiedzieli się Holendrzy (ok. 62% przeciw) i Francuzi (ok. 55% przeciw). Całkiem niedawno, widząc kierunek rozwoju UE narzucany przez jej matadorów, obywatele Wielkiej Brytanii opowiedzieli się nieznaczną większością (ok. 52%) za porzuceniem Unii. Gdy głos oddaje się obywatelom, szala przechyla się ku koncepcji Europy Ojczyzn. Wyborcy w coraz większym stopniu stawiają na formacje, które wyraziście eksponują konieczność dobrego i sprawnego zorganizowania państw narodowych, przyjaźnie ze sobą współpracujących.

Jak teraz mogą się potoczyć wybory we Francji i w Niemczech, w kotekście wyniku wyborów w Holandii?

Na podstawie wyborów w Holandii trudno wyrokować co stanie się we Francji. Jestem przekonany, że trend ku koncepcji Europy Ojczyzn ujawni się także w wyniku francuskich wyborów. Ale nie wiem w jakim stopniu i jakiej konfiguracji. Nawet nie usiłuję tego prognozować.

Dziękuję za rozmowę

17.03.2017, 11:00