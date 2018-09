Tadeusz Cymański: Prezydent pokazał pazurki. Wolę takiego prezydenta, niż wyliniałego kotka z kokardką

„To bardziej pretekst, to słowo, bo to jest polowanie w tej chwili, nie wiem czy pan zauważył. Polowanie ogromne, polityka jest tak brutalna w Polsce. Polowanie jest na prezydenta. Każde słowo, my to samo robimy, ale chwycono się tego słowa” - mówił poseł Tadeusz Cymański odnosząc się do słów prezydenta Andrzeja Dudy na temat Unii Europejskiej, które od kilku dni są w Polsce szeroko komentowane.

W rozmowie z Konradem Piaseckim na antenie TVN24 Cymański dodał:

„Uważam, że to były mocne słowa. Obrazowo, może trochę powiem za mocno, prezydent jakby pokazał pazurki, ale wolę takiego prezydenta, niż takiego kotka, wyliniałego z kokardką, starsza pani na spacerze”.

Podkreślił też:

„On powiedział do ludzi, to było pełnokrwiste. Powiedział tak: jeżeli my tu, w Polsce nie poprawimy naszych spraw i my sami tu, nikt nam nie będzie dyktował, co mamy robić, to jest imaginacja”.

Ocenił też sam, że rzeczywiście UE idzie w stronę imaginacji. Wskazał tu na kwestię Nord Stream 2, co do którego Niemcy przekonują, że to tylko biznes. Pytał też:

„[…] jeżeli jest tyle nierespektowanych wyroków trybunałów w Europie i wielkim wolno więcej, a słabszym mniej, to co to jest? To początek imaginacji”.

dam/300polityka.pl,TVN24