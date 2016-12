Taczka pod 'Agorą' na Czerskiej czeka na Michnika

reklama

Fot. Pixabay, Youtube

W „Gazecie Wyborczej” dalsza fala zwolnień. Tym razem z Czerską pożegnać się muszą Konrad Sadurski, dziennikarz gospodarczy, oraz Renata Grochal, dziennikarka polityczna. Według portalu wirtualnemedia.pl, Grochal pracowała w GW od 2004 roku.

Aż 190 osób zostanie zwolnionych w związku z kolejnym etapem zwolnień grupowych w „Wyborczej”. Początkowo miało to być „tylko” 135 osób, jednak liczba ta szybko wzrosła. Na zwolnienie Renaty Grochal szczególnie zwrócili uwagę internauci, którzy stwierdzili, że skoro odchodzi ona, następny w kolejności może być już tylko sam Adam Michnik.

Zaledwie dwa dni temu tak na łamach GW pisała Grochal:

„Kaczyński porównał opozycję do Samoobrony, co było kontynuacją narracji premier Beaty Szydło i wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego o „warchołach oraz wichrzycielach”, którzy przeszkadzają w „dobrej zmianie”. Ale to nie opozycja odpowiada za to, co się dzieje w państwie, lecz PiS, który rządzi”

fot.Twitter

dam/niezalezna.pl,twitter,Fronda.pl

23.12.2016, 12:10