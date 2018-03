Tacy byli Polacy podczas wojny! Przypominamy piękne słowa Władysława Szpilmana

„To są właśnie Polacy, gdyby mnie (Niemcy -red.) złapali, oni wszyscy idą pod ścianę. To jest typowy objaw Polski, niech mi pan wierzy” - mówił w latach 90-tych w rozmowie z Telewizją Polską polski kompozytor żydowskiego pochodzenia Władysław Szpilman.

W kontekście oczerniania Polaków przez liczne media i przypisywania im współodpowiedzialności za Holokaust warto przypomnieć te znamienne słowa Szpilmana, który mówił o Polakach:

„Jak trzeba oddać życie, to od razu. Jak jest pokój, to się kłócą, tak to jest, nie wiem dlaczego, ale jak jest niebezpieczeństwo, to swoje życie oddadzą dla ciebie”.