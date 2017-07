Ta sprawa sprowokowała posła PO! Wpadł w szał!!!

Do bardzo ostrej wymiany zdań doszło między dziennikarzem TVP Info Michałem Rachoniem, a Andrzejem Halickim, politykiem PO. Halicki porównał Rachonia do Jerzego Urbana, na co dziennikarz odpowiedział, przypominając, na kogo rzeczony Urban oddał głos w ostatnich wyborach.

W programie "Woronicza 17" w TVP Info Michał Rachoń poruszył temat nowego niepokojącego zjawiska w sieci. Na wielu profilach na Facebooku w ostatnim czasie zaczęły się pojawiać wpisy krytykujące polskie władze. Pochodziły one ewidentnie z kont trolli, co więcej z dość egzotycznych lokalizacji - Ameryki Południowej, Azji i Afryki. Wśród wpisów przewijała się fraza "precz z kaczorem - dyktatorem!". Rachoń pytał obecnych w studiu polityków, w tym Halickiego, o stosunek do tej sytuacji.

ANALIZA: Czy polskim internecie pojawili się nowi gracze z zagranicy? https://t.co/KqIlBHfpCf — Polityka w sieci (@Polityka_wSieci) 22 lipca 2017

"Czy pana tak ekscytuje kontakt bliski z władzą, że tak bardzo odrywa się pan od rzeczywistości? Czy pan bierze pigułki, które zaleca prezes?" - zapytał prowokacyjnie Halicki.

Rachoń spokojnie zapytał, czemu jest obrażany przez posła PO, na co Halicki przyrównał go do Jerzego Urbana oraz przytoczył... przykład z Jerzym Popiełuszką w roli głównej.

"Jeżeli mówimy o tym, czym pan teraz chce zainteresować widzów, to Jerzy Urban mówił Polakom, że na Żoliborzu, w kościele, odbywają się msze satanistyczne. Ponieważ nie wierzyłem w żadne msze satanistyczne, zacząłem tam uczęszczać. To były nabożeństwa, które celebrował ksiądz Jerzy Popiełuszko. Z rzeczywistością miało to tyle wspólnego, co wy teraz wmawiacie Polakom" - mówił Halicki.

Ta wypowiedź nie pozostała bez odpowiedzi dziennikarza.

"Ja się nie dam obrażać i porównywać do zbrodniarza komunistycznego, który na pana partię głosował. Jerzy Urban w ostatnich wyborach powiedział, że glosuje na Platformę Obywatelską. Niech się pan od wolnych mediów odczepi" - powiedział Rachoń.

przk/TVP INFO