Ta roślina płoszy myszy, karaluchy i pająki!

Metoda zastosowania jest bardzo prosta. Jedyne co musisz zrobić, to przygotować mocny napar z mięty. Przechowuj go w butelce ze sprayem, następnie rozpyl w każdym zakamarku swojego domu, zwłaszcza w rogach drzwi i obrzeżach okiennych. Jeśli istnieje coś, czego owad nie może znieść, jest to zapach świeżej mięty. Ten naturalny środek odstraszający owady utrzyma z dala od domu wszystkie rodzaje owadów, jak również gryzoni, zapewniając jednocześnie odświeżone powietrze o przyjemnym aromacie.

