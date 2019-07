'Ta opinia wiele mówi o niemieckiej praworządności'. Reparacje: dla Grecji tak, dla Polski nie?

szymek 10.7.19 16:21

I czego tu nie rozumieć ?.....przecież platformersi od lat tłuką nam do łbów , że to myśmy sprowokowali wybuch II WŚ, to złe słowo Polaka spowodowało , a Źydzi udowadniają ile im się od nas należy za bezumowne korzystanie z ich gruzów a ile za holokaust i trzea przyznać , że jedni i drudzy mogą liczyć na solidne wsparcie naszych ,, elyt ".........