Ta książka w pył rozbija lewacką narrację o Polsce

W ramach pedagogiki wstydu lewica chce wmówić nam Polakom, że w 1918 niepodległość Polski przydarzyła się naszym przodkom przypadkiem, dzięki łaskawości innych państw, niezasłużenie, i Polacy nie mogą być dumni z faktu odzyskania niepodległości. Taka lewicowa narracja ma utwierdzać Polaków w kompleksie niższości, w przekonaniu, że jesteśmy nic niewartym narodem, który na nic dobrego nie zasługuje, i, że polskość do powód do permanentnego oraz dojmującego wstydu.

Antypolska narracja ma skłonić Polaków do wyrzeczenia się swojej tożsamości, do tego by Polacy nie tylko nie byli dumni z swoich dziejów Polski ale by o tych dziejach zapomnieli – w interesie wrogów Polski i Polaków jest to byśmy nie pamiętali, że możemy (jak nasi przodkowie) odnosić spektakularne sukcesy. Taka perfidna działalność wrogów Polski i Polaków jest im niezbędna, bo wykorzeniony, pozbawiony swojej tożsamości i historii naród jest pokorny, bez szemrania godzi się na role niewolników akceptujących wyzysk ze strony obcych, i ich pogardę dla Polski i Polaków.