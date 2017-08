Szyszko kpi ze Schetyny: 'On nie odróżnia samca od samicy'!

W rozmowie z Radiem Maryja minister środowiska, Jan Szyszko, odniósł się do wypowiedzi rzeczniczki Komisji Europejskiej oraz słów lidera PO, Grzegorza Schetyny.

Mina Andreewa, rzecznik prasowa KE, poinformowała dziś, że Komisja "z wielkim zaniepokojeniem" przygląda się sytuacji wokół Puszczy Białowieskiej.

"Dotychczas widzieliśmy doniesienia prasowe w tej sprawie, ale jeśli zostanie potwierdzone, że wycinka ma dalej miejsce w Puszczy Białowieskiej, sprawa zostanie wzięta pod uwagę w prowadzonej procedurze praworządności dotyczącej Polski".

Szyszko stwierdził, że słyszy takie słowa po raz pierwszy, zapewnił jednak, że resort środowiska na pewno da sobie z tym radę.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zapowiedział z kolei, że jego partia zamierza powołać sejmową komisję śledczą dotyczącą działań Ministerstwa Środowiska w Puszczy Białowieskiej. PO zapowiada również zawiadomienie ws. popełnienia przez Szyszkę przestępstwa.

"Ja się z tego cieszę, naprawdę. Bardzo proszę o komisję śledczą, ale pan Grzegorz Schetyna przypuszczam, że należy również do tej grupy ekspertów, którym trudno rozpoznać, to na pewno nie ulega najmniejszej wątpliwości - samca od samicy u kornika drukarza. To jestem na 100 procent pewny, że nie potrafi rozpoznać, ale przypuszczam, że ma pewne kłopoty z rozpoznawaniem również płci i wyższych gatunków"- wykpił Schetynę minister, zapewniając, że jest otwarty na dyskusję, tyle że opartą na bardziej konkretnych danych

"(...)o ile będzie taka komisja śledcza, to z przyjemnością przed taką komisją wystąpię i będę starał się być również tym, który ma obowiązki swoje, by robić pewną edukację. I serdecznie zapraszam pana Grzegorza Schetynę, o ile by chciał pojechać ze mną do Białowieży, to z przyjemnością pojedziemy i zobaczymy żerowisko kornika drukarza i pokażę mu, jak wygląda samiec, jak wyglądają samice, jakie są gatunki towarzyszące (...) Z przyjemnością to mu pokażę i być może troszeczkę zacznie mówić bardziej konkretnie na temat spraw związanych ze środowiskiem"- stwierdził Jan Szyszko.

JJ/RadioMaryja.pl, Fronda.pl