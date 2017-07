Szyszko: Do 4 sierpnia odpowiemy KE ws. Puszczy Białowieskiej

Jak poinformował minister środowiska, Jan Szyszko, do 4 sierpnia zostanie przygotowany wniosek do przesłania Komisji Europejskiej. Chodzi o wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej. Oznacza to, że odpowiedź nastąpi w czasie wyznaczonym przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

Zdaniem szefa resortu środowiska, działania ministerstwa są "zgodne z prawem Unii Europejskiej".

"21 lipca br. wpłynął wniosek z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o wstrzymaniu działań ochronnych na terenie Puszczy Białowieskiej. W tym wniosku była zawarta informacja, że mamy czas, aby odpowiedzieć na ten wniosek do 4 sierpnia. Ministerstwo Środowiska wywiązuje się z tego i do 4 sierpnia na pewno taki wniosek będzie gotowy do przesłania Komisji Europejskiej"- powiedział Szyszko podczas konferencji prasowej. Jak dodał, 28 lipca w godzinach wieczornych, dzięki MSZ kierowany przez niego resort "otrzymał wniosek o natychmiastowe zaprzestane działań ochronnych na terenie Puszczy Białowieskiej, objętej obszarem Natura 2000”.

"Jest to postanowienie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z klauzulą natychmiastowego wykonywania. Bardzo mocno dziękujemy KE, jak również Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości, za takie duże zainteresowanie sprawą Puszczy Białowieskiej"- podkreślił minister środowiska. Jak dodał, zarówno ministerstwo, jak i podległe mu Lasy Państwowe „na terenie Puszczy Białowieskiej i na terenie obszarów Natury 2000 wykonują tylko i wyłącznie działania związane z zadaniami ochronnymi”. Działania te są zgodne również z zachowaniem bezpieczeństwa publicznego.

"Dziwi nas w związku z tym fakt, że Komisja Europejska domaga się tego, co w Polsce w tej chwili jest stosowane"- stwierdził Szyszko, tłumacząc, że dzięki inwentaryzacji uzyskano obraz stanu wyjściowego na terenie parku narodowego i trzech nadleśnictw.

"Ulegając pewnej presji zarówno naturalistów, jak i KE, a również chcąc udokumentować to, co by wynikało z działalności tych, którzy uważają, że najwyższą formą ochrony nie jest stosowanie planów ochronnych, a niewycinanie drzew, (...) jedną trzecią lasów zagospodarowanych z obszarami Natura 2000 pozostawiamy bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka, a na dwóch trzecich prowadzimy działania ochronne"- stwierdził minister.

yenn/PAP, Fronda.pl