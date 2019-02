Szynkowski vel Sęk: Wypowiedź Katza kompromituje go i szkodzi Izraelowi

"Fake news o zniszczeniu żydowskiego cmentarza w Świdnicy nosi znamiona prowokacji i nie waham się powiedzieć, że może to być prowokacja w pełni zaplanowana. Próbuje wykorzystać się kontekst napięcia polsko-izraelskiego do jego zwiększania. W niecałe dwie godziny od doniesień izraelskich mediów prostowaliśmy te informacje i ten zaplanowany granat nie wybuchł" - powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk.

"Bardzo ciekawe jest to jak KE używa opinii publicznej do swoich działań i to budzi podejrzenia, czy aby nie mają one charakteru natury politycznej, a wybory do PE niebawem. O przekopie Mierzei Wiślanej mówi się od dawna, to projekt flagowy tego rządu, o znaczeniu geopolitycznym" - podkreślił Szymon Szynkowski vel Sęk.