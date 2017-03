Szymański: Tusk nie znalazł wspólnego języka z Warszawą

reklama

Jak mówił minister do spraw europejskich Konrad Szymański, zaproponowanie przez polski rząd kandydatury Jacka Saryusza-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej, to kompromisowe rozwiązanie.

"Przedstawiliśmy osobę europejskiej centroprawicy, która nie pochodzi z naszego obozu politycznego. Jacek Saryusz-Wolski doskonale wie co robi. To nie jest scenariusz napisany w parę minut. Polska nie może sobie pozwolić, żeby milczeć w tej sprawie. Wobec faktu, że nie możemy poprzeć Donalda Tuska, musimy powiedzieć, czego chcemy. To odpowiedzialna postawa" – powiedział Konrad Szymański w "Gościu Wiadomości".

Gość TVP podkreślił że, Jacek Saryusz-Wolski ma bardzo dobrą kartę zarówno pod względem drogi politycznej, jak i eksperckiej. Posiada więc wszystkie kwalifikacje.

"Chcieliśmy zaproponować kompromisowe rozwiązanie. Wobec sytuacji, w której brak poparcia polskiego rządu dla Donalda Tuska powinien wywoływać refleksję w innych stolicach, uznaliśmy, że oferta skierowana do centroprawicy będzie czymś ciekawym. Mam nadzieję, że ona jest dziś intensywnie studiowana, ponieważ od 24 godzin jesteśmy w innej sytuacji politycznej i formalnej" – mówił Konrad Szymański.

Wiceminister podkreślił, że Berlin i pozostałe stolice muszą dokonać trudnego wyboru.

"Zawsze byliśmy skłonni do popierania kandydatów spoza naszej partii na stanowiska międzynarodowe" – zaznaczył wiceszef polskiego MSZ. Jednak jak dodał, Donald Tusk piastując stanowisko szefa Rady Europejskiej, wszedł znów w rolę lidera opozycji, angażując się w politykę krajową, szczególnie w okresie grudniowej blokady Sejmu.

"Myślę, że dla wielu w Europie, to było zaskakujące. Takich rzeczy po prostu się nie robi" – mówił Szymański.

Jak dodał wiceminister, Donald Tusk przez półtora roku nie znalazł „modelu dobrej, konstruktywnej koegzystencji z rządem”, który akurat nie pochodzi z jego własnego obozu politycznego.

"Jak się pełni funkcję międzynarodową, trzeba być przygotowanym na współpracę z różnymi politykami, od lewa do prawa. Mam wrażenie, że Donald Tusk znalazł wspólny język z wieloma, natomiast z trudem odnajdywał go z Warszawą. Szkoda" – podsumował Szymański.

