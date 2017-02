Szymański: Szydło i Merkel prezentują podobny typ przywództwa

reklama

Minister ds. europejskich Konrad Szymański skomentował w "Jeden na Jeden" w Telewizji Polskiej wizytę kanclerz Angeli Merkel.

Jak zauważył Szymański, Beata Szydło i Angela Merkel prezentują podobny pragmatyczny typ przywództwa:

"Obie panie prezentują podobny typ przywództwa: pragmatyczny, chcą porządkować sytuację tam gdzie wymagają uporządkowania. Podobnie działają w sytuacjach kryzysowych. Kolacja była też „gęsta”, intensywna politycznie. Ja pamiętam początek w Berlinie, to był rodzaj poznania się. Wczoraj kolacja była bardzo dobrą polityczną rozmową: przedstawienia swoich racji dla własnych".

Szymański mówił też o rozmowach na temat przyszłości Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej:

"Pojawił się temat [Tuska] na marginesie tych rozmów. To fragment układanki o przyszłości UE. Premier Szydło zadała też kilka pytań, nie tylko odpowiedziała na pytanie scenariusz ws. Tuska. To nie jest tylko kwestia „tak, czy nie”, to jest też pytanie co ma się dziać w UE, co się wiąże się różnymi osobami, które mogłyby zająć to stanowisko".

Jak dodawał:

"Pani premier Szydło wybierze stosowany moment, by przedstawić nasze stanowisko w tej sprawie. I to nie jest ten moment. Merkel usłyszała bardzo wiele. To nie są tematy, które powinny być dyskutowane publicznie. Gdy będzie gotowy scenariusz w całej tej sprawie, to będziemy o tym mówić. To co powiedział [Legutko] nie zamyka wielu innych rozwiązań, które mogą być aktualne. Ogłosimy nasz scenariusz sposób naszego postępowania, gdy on będzie skończony. Różne scenariusze są możliwe. Sprawa jest bardziej złożona, niż proste „tak, czy nie”"

emde/300polityka.pl

8.02.2017, 9:00