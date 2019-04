Szymański: Stanowisko Polski ws. brexitu bierze górę w UE

"Mogą one prowadzić do ratyfikacji umowy o brexicie lub do poważniejszych zmian w stanowisku Londynu"-wskazał polityk. Szymański podkreślił jednocześnie, że polskie stanowisko nie jest bezwarunkowe. Warszawa oczekuje od Londynu lojalnej współpracy w kwestiach kluczowych dla przyszłości UE. Jeśli Wielka Brytania będzie w UE 22 maja, będzie też musiała zorganizować wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak wskazał Konrad Szymański, polskie stanowisko w sprawie brexitu bierze dziś górę we Wspólnocie i- dzięki determinacji premiera Morawieckiego- podziela je zdecydowana większość krajów UE.