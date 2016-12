Szymański: Decyzja ws poparcia dla Tuska niebawem

reklama

Minister ds. europejskich Konrad Szymańskich stwierdził, że dopiero, gdy widoczny będzie pełny obraz sytuacji, poznamy odpowiedź na pytanie, czy Donald Tusk otrzyma poparcie na kolejną kadencję w Radzie Europejskiej.

Jak mówił w „Kwadransie politycznym” TVP1 Konrad Szymański:

"Co do zasady Polska popiera Polaków na stanowiska międzynarodowe. To zresztą zasada, która została stworzona przez PiS, ale które została zlekceważona ostatnio przez partie opozycyjne. W tej sprawie mamy oczywiście sytuację unikalną. Mamy do czynienia z problemem, który przed nami. To dotyczy kiedyś lidera, głównego oponenta PiS. Oczywiście wątki krajowe są bardzo trudne. Ja będę starał się zwracać uwagę na to, jak wygląda całość obrazu europejskiego w tej konkretnej sprawie. Jakie mamy alternatywy".

Jak dodawał:

"Tak długo, jak nie będziemy mieli pełnego obrazu sytuacji, tak długo będziemy się wstrzymywali z definitywną opinią w tej sprawie, ponieważ ważne z polskiego punktu widzenia jest też to, kto jest konkurentem Tuska"

emde/300polityka.pl, Fronda.pl

6.12.2016, 10:01