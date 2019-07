Szykuje się GORĄCA kampania! Będzie debata Morawiecki-Schetyna?

"Oczywiście, że tak, podchodzimy do procesu wyborczego z pełną pokorą, opozycja jest bardzo groźnym przeciwnikiem, ma zresztą wsparcie w instytucjach brukselskich, to bardzo potężny sojusznik". Gość Polsat News wskazał, że opozycja "może w końcu wypracować jakiś program", choć jak na razie nie zanosi się na to, a program opozycji jest tylko jeden: "antyPiS".

"Mam nadzieje, że będziemy potrafili przekonać wyborców, że to co do tej pory zrobiliśmy, rzeczywiście zmieniło Polskę. Doprowadziło do tego, że ludziom, rodzinom żyje się lepiej, że jest więcej pracy, lepsze płace, że jest więcej środków na inwestycje, na politykę społeczną"-wyliczał szef polskiego rządu.