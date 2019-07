Szykują się zmiany w NATO. Polska na pierwszym planie Sojuszu?

Według "New York Timesa" NATO pracuje nad modernizacją ochrony przeciwrakietowej. Może to wiązać się z dalszymi napięciami na linii Rosja-Zachód, ale również ze zmianami w tworzonych w Polsce amerykańskich instalacjach.

Nowe systemy obronne miałyby zostać ulepszone na tyle, aby móc zestrzelić nowo rozmieszone przez Rosjan pociski nuklearne średniego zasięgu. Wszystko wiąże się ze złamaniem przez Moskwę postanowień traktatu INF. Stany Zjednoczone, w związku z postawą Federacji Rosyjskiej, formalnie zawiesiły traktat na początku lutego b.r. Następnego dnia zrobiła to Rosja. Traktat zakazujący odpalania z lądu nuklearnych i konwencjonalnych pocisków balistycznych i pocisków manewrujących o zasięgu od 500 do 5500 km, ma przestać obowiązywać już 2 sierpnia. Chyba że wcześniej dojdzie do porozumienia w tej sprawie między Moskwą a Waszyngtonem