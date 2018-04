Szykują się rewolucyjne zmiany w programie 500+?

Szykuje się rewolucja w programie Rodzina 500+? Według nieoficjalnych wiadomości, jakie uzyskał „Super Express”, mają zostać między innymi zwiększone progi w przypadku pierwszego dziecka.

Rząd PiS i Jarosław Kaczyński mają według se.pl ogłosić w trakcie konwencji partii 14 kwietnia istotne zmiany w najważniejszym programie rządowym. Nieoficjalnie ma chodzić o podwyższenie progu dochodowego z 800 do 1050 zł.

Według „Super Expressu” zmianie ma też ulec wiek dziecka, do którego przysługiwać będzie świadczenie. Zamiast 18 – 25 lat w przypadku dzieci, które się uczą.

Pytany dziś o tę kwestię Jacek Sasin stwierdził w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie TVN24:

„Po to jest ta konwencja [14 kwietnia], żeby na niej móc usłyszeć, co mamy do powiedzenia. Nie mogę tego przesądzić w tej chwili [czy zostaną wtedy ogłoszone zmiany w 500+]. Na pewno pracujemy nad różnymi projektami, które będziemy chcieli Polakom zaproponować i teraz i w następnych miesiącach”.

Przypomniał też, że PiS od początku zapowiadał, że w przypadku dobrej sytuacji budżetowej będzie chciał rozwijać program 500+ tak jak i inne programy społeczne. Dodał jednak:

„Natomiast my musimy rzeczywiście ostrożnie do tego podchodzić. Mamy tę szalę – z jednej strony finanse publiczne, oczekiwania wielu grup społecznych, żeby móc skorzystać z dobrej sytuacji gospodarczej i musimy brać wszystko pod uwagę. Jest bardzo dobra [sytuacja], ale to nie oznacza, że możemy pełnimy garściami rozdawać”.

dam/se.pl,300polityka.pl