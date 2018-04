Szydło zapowiada systemową zmianę w podejściu do niepełnosprawnych

Ważne słowa wicepremier Beaty Szydło. Dziś podczas spotkania z mieszkańcami Kutna mówiła o podejściu do opieki i wsparcia osób niepełnosprawnych zapowiadając systemową zmianę w tej kwestii.

„Chcemy zaproponować szeroką zmianę systemową w myśleniu o podejściu do opieki i wsparcia dla osób niepełnosprawnych”

- powiedziała Szydło.

Co więcej – zapewniła, że już niebawem zostaną w tej kwestii przedstawione „konkretne propozycje”. Mówiąc o przyjęciu przez Radę Ministrów w ubiegłym tygodniu projektu zwiększającego rentę socjalną do wysokości renty minimalnej zaznaczyła, że to na pewno nie koniec dyskusji w tej materii.

„Myślę, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że przede wszystkim musimy dokonać tutaj zmian systemowych. I praca nad zmianami w orzecznictwie w tej chwili już trwa, ten projekt ustawy będzie niebawem przygotowany i przedstawiony”

- mówiła dziś wicepremier.

Zapowiedziała zmianę systemową, zmianę filozofii w myśleniu o podejściu do osób niepełnosprawnych. Dodała, że konkretnych propozycji w kwestii opieki nad tymi osobami spodziewać się należy w najbliższych tygodniach i miesiącach.

dam/PAP,Fronda.pl