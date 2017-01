Szydło: Wdrożenie reformy edukacji będzie kluczowe

reklama

W 2017 r. najważniejsze dla MEN będzie wdrożenie reformy edukacji - powiedziała w środę premier Beata Szydło. Szefowa resortu Anna Zalewska zapowiedziała także przygotowanie ustawy o finansowaniu oświaty, nowelizację ustawy o SIO oraz podwyżki dla nauczycieli w 2018 r.



W ramach przeglądu resortów premier w środę rano spotkała się z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, minister edukacji Anną Zalewską i ministrem sportu Witoldem Bańką. Celem przeglądu jest wyznaczenie nowych kierunków działań rządu.



"Rozmawialiśmy przede wszystkim dzisiaj o tym, co zrobić, aby edukacja, aby wychowanie i szkolnictwo wyższe dawało szanse dla każdego młodego Polaka, ale też żeby przyczyniało się do rozwoju naszego kraju" - powiedziała premier na konferencji po tym spotkaniu. Podkreśliła, że najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed szefową MEN jest wdrożenie reformy edukacji. Oceniła, że reforma jest dobra, potrzebna, przyjazna dzieciom, dbająca o nauczycieli oraz realizująca oczekiwania rodziców.



O tym, że w 2017 r. najważniejsze będzie spokojne, przy pełnej współpracy z rodzicami, nauczycielami i dyrektorami i samorządowcami, wdrażanie reformy mówiła także Zalewska.



Zapowiedziała, że w kwietniu przedstawi harmonogram podwyżek dla nauczycieli. Przypomniała, że od dwóch miesięcy nad statusem zawodowym pracowników oświaty pracuje zespół, składający się m.in. ze wszystkich związków zawodowych, samorządowców i przedstawicieli resortu.



"Chcemy ten system uporządkować, a jednocześnie chcemy wskazać drogę do kolejnych podwyżek. Chcielibyśmy wskazać te podwyżki od 2018 r. W tym roku, tak jak wcześniej powiedziałam, waloryzacja" - przekazała szefowa MEN.



Minister edukacji zapowiedziała również, że w 2017 roku zostanie przygotowana ustawa o finansowaniu oświaty. "Pokażemy, że subwencja oświatowa na szkolnictwo zawodowe powinna być zróżnicowana i uzależniona od zawodu, który ma szansę na rynku" - powiedziała Zalewska. Jak dodała, od 3 lutego rozpocznie się analiza subwencji oświatowej. "Subwencja oświatowa nie przystaje do polityki oświatowej rządu. Nie przystaje do XXI wieku" - dodała.



Mówiła też, że kolejną ważną ustawą, którą MEN będzie się zajmować w 2017 r., będzie ustawa o Systemie Informacji Oświatowej (SIO). "System informacji oświatowej musi zostać zmieniony, to opinia Najwyższej Izby Kontroli. (...) To będzie kolejna ustawa w 2017 r." - powiedziała minister.



W SIO od 2005 r. gromadzone są informacje dotyczące wszystkich placówek oświatowych w kraju oraz uczniów i nauczycieli. W listopadzie ub.r. NIK wskazała, że budowa systemu nie została sfinalizowana, co utrudniało realizację polityki oświatowej państwa oraz dostęp do informacji publicznej.

