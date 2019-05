Szydło w węgierskim dzienniku: Moskwa coraz bardziej zagraża nam, Polakom

"Dopiero po wyborach okaże się, do której rodziny partyjnej będzie należeć która partia. Z całą pewnością jednak, niezależnie od tego, Fidesz i PiS będą współpracować”- podkreśliła Szydło w rozmowie z węgierską gazetą. Fidesz, partia premiera Węgier, Viktora Orbana, należy obecnie do innej frakcji w PE niż Prawo i Sprawiedliwość.

"Byłoby najlepiej, gdyby Fidesz i PiS należały do jednego rodziny partyjnej"- wskazała Beata Szydło. Polityk zwróciła uwagę, że premier Viktor Orban oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński reprezentują takie samo stanowisko np. w sprawie problemów Unii Europejskiej i odpowiedzi, jakich należałoby na nie udzielić. Ponadto, obie partie chcą silnej Wspólnoty, bez kompromisów, traktującej wszystkie państwa członkowskie jednakowo, bez podwójnych standardów.

Wicepremier odpowiedziała również na pytanie o stosunki z Rosją. Podczas gdy relacje między Moskwą a Warszawą są raczej napięte, to Węgry- jeden z naszych partnerów w Grupie Wyszehradzkiej, dążą do dobrych relacji z Federacją Rosyjską, niektórych niepokoi również fakt, że MBI przenosi siedzibę z Moskwy do Budapesztu. Polityk podkreśliła, że Polska chciałaby otrzymać od rządu Węgier odpowiedź, dlaczego w Budapeszcie otwiera siedzibę Międzynarodowy Bank Inwestycyjny (MBI), którego status niepokoi stronę polską.