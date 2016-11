Międzymorze: Via Carpathia to wielka szansa Polski i Europy Wschodniej

reklama

Podczas spotkania w Łańcucie premier Beata Szydło mówiła o wielkich szansach jakie rysują się przed Polską i Europą Środkowo-Wschodnią w związku z budową szlaku Via Carpatia.

"W sobotę mogłam uczestniczyć w spotkaniu premierów w Rydze. Rozmawialiśmy o współpracy, o szansach, o możliwościach. Jedną z tych szans, które wskazałam i pokazałam, była właśnie Via Carpatia. Europa Środkowo-Wschodnia zdaje sobie sprawę z tego, że teraz jest jej czas. To czas na to, żebyśmy wykorzystali naszą szansę i właśnie ten szlak doskonale wpisuje się w te szanse, które otwierają się przed naszym regionem" – mówiła premier Szydło w Łańcucie, na konferencji „10 lat Deklaracji Łańcuckiej – Via Carpatia dziś, wyzwania na przyszłość”.

Jak dodała:

„Dla mojego rządu, rządu PiS rozwój Polski wschodniej, projekty, które mają być tutaj realizowane, na ścianie wschodniej, są niezwykle ważne, są priorytetem. Zdajemy sobie sprawę z tego, żeby mówić o odpowiedzialnym rozwoju, a przecież to ten najważniejszy program gospodarczy PiS, musimy ten odpowiedzialny rozwój rozumieć jako rozwój zrównoważony, dający równe szanse wszystkim regionom, w tym również regionom, które do tej pory miały najmniej szans. Tym regionom, które nie były dostrzegane”.

emde/300polityka.pl, Fronda.pl

7.11.2016, 12:15